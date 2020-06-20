В Германии установили памятник Ленину, отлитый в Чехословакии в 1957-м

В немецком городе Гельзенкирхен (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия) установили памятник Владимиру Ильичу Ленину. Монумент вождю мирового пролетариата появился перед находящейся в Гельзенкирхене штаб-квартирой левоэкстремистской Марксистско-ленинской партии Германии (МЛПГ).

Против установки более чем двухметрового памятника, отлитого в Чехословакии в 1957 году, возражали городские власти. Однако их запрет на установку монумента был успешно опротестован партией в Высшем административном суде Северного Рейна — Вестфалии.

Теперь власти города полагаются на агитацию и просвещение, сообщает Focus. Муниципалитет запускает онлайн-видеопроект под хештегом #keinplatzfuerlenin ("Ленину — не место"), в котором эксперты будут комментировать установку памятника. Город намерен публиковать материалы в соцсетях, призванные стимулировать дальнейшее обсуждение и обмен аргументами. Также с пятницы, 19 июня, в находящемся в Гельзенкирхене замке Орст проходит выставка по истории коммунизма.

Председатель МЛПГ Габи Фехтнер назвала Ленина "выдающимся мыслителем всемирно-исторического значения и борцом за свободы и демократию для масс", передает ТАСС. На церемонию открытия памятника были приглашены более 300 гостей.