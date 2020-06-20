"Рубин" увез три очка из Екатеринбурга

Субботнюю программу 23 тура российской премьер-лиги открыл матч в Екатеринбурге между местным "Уралом" и казанским "Рубином". Гости одержали победу 2:1, пропустив первыми.

Первый мяч побывал в воротах гостей на второй минуте после удара Владимира Егорычева. Но этот гол засчитан не был. Нападающий "Урала" оказался в положении вне игры. Но через шесть минут уральцы вышли вперед. Михал Кухарчик нанес удар с близкого расстояния, мяч задел Пабло Сантоса и влетел в ворота.

"Урал" не использовал несколько моментов, а незадолго до перерыва пропустил. Павел Могилевец выполнил угловой, а Хвича Кварацхели нанес неотразимый удар в падении. Гости могли повести в счете в конце тайма, но удару Филипа Уреоича не хватило точности.

На 56 минуте "Рубин" вышел вперед. Хвича Кварацхелия получил мяч на левом фланге, вошел в штрафную и сделал пас Солтмураду Бакаеву. Тому оставалось лишь не промахнуться — 1:2. Конечно, "Урал" попытался отыграться. Тем боле, что казанцы остались в меньшинстве. На 71 минуту красную карточку заработал капитан "Рубина" Вячеслав Подберезкин. Но счет не изменился. Победа "Рубина" 2:1.

"Рубин" набрал 26 очков, обошел "Урал" и теперь занимает 11 место. "Урал" идет на 12, имея в активе 25 очков.

