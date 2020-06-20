Москвичей предупредили о погодной опасности

До вечера субботы в Москве объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности. Как сообщили РИА Новости в Гидрометцентре, на столицу может обрушиться сильный ливень.

"Оранжевые" осадки опасны и могут нанести ущерб людям, автомобилям или инфраструктуре. Предупреждение актуально до 22 часов 20 июня.