Главный праздник страны: какие тайны хранят архивы

В преддверии Парада Победы на Красной площади Российский государственный архив новейшей истории подготовил подборку документов, посвященную истории празднования 9 Мая: поздравительные телеграммы от союзников по антигитлеровской коалиции, схема построения войск во время торжественного марша на главной площади страны и многое другое. Нам кажется, что 9 Мая всегда было главным праздником в стране, но когда его стали отмечать официально на государственным уровне и с чьей подачи? Как проходил первый парад победителей и какие еще тайны хранят архивы сегодня?

На этих тусклых от времени папках уже давно нет грифа "совершенно секретно", но их содержимое видел лишь узкий круг специалистов. Поздравительная телеграмма из Парижа от 10 мая 1945-го за подписью генерала Де Голля или вот этот документ, весьма актуальный в наши дни в связи с событиями в Праге. Посол Чехословакии Горак прямо пишет товарищу Сталину: если бы не ударная сила Красной Армии во главе с маршалом Коневым памятники старинного города были бы навсегда стерты с земли.

Весьма интересна и телеграмма от группы польской Крестьянской партии: "Берлин завоеван. Это самый большой триумф в истории. Мир был спасен почти исключительно Красной Армией".

Отдельный комплекс представленных документов по подготовке и проведению первого Парада Победы. Вот схема построения войск при прохождении торжественным маршем по Красной площади. Особо интересный момент — участие в параде двух батальонов миноискателей.

"Минеры шли со своими служебными собаками, которые в период войны осуществляли разминирование полей. Я нашел схему, которая показывала расстановку минеров с собаками на Параде Победы", — рассказал Игорь Пермяков, директор Российского государственного архива новейшей истории.

Для участия в параде каждый фронт выделил сводный полк, в который отбирались лучшие солдаты и офицеры. На тренировку парадных расчетов отвели чуть больше месяца.

Не менее интересны в Архиве новейшей истории документы о развитии нашего главного праздника. Вопреки расхожему мнению долгие годы 9 мая в СССР даже не было выходным днем. Только спустя 20 лет после окончания войны в Москве вновь состоялся Парад Победы. И именно в 1965-м по Красной площади впервые пронесли Знамя Победы.

Считается, что инициатива сделать 9 мая государственным праздником принадлежит Брежневу. Незадолго до этого он возглавил партию, придя на смену Хрущеву и якобы таким способом хотел укрепить свою власть и связать себя со святым для каждого советского человека днем. Как было на самом деле? Обратимся к архивам.

"С инициативой выступил глава Компартии Украины Шелест. Перед нами очень интересная записка, которую он послал в ЦК КПСС высшей политической элите страны. Шелест пишет, что день 9 мая был объявлен рабочим днем, трудящиеся объективно были лишены возможности широко отмечать День Победы, торжества стали формальными", — отметил Тимур Джалилов, начальник отдела публикаций Российского государственного архива новейшей истории.

Предложение Шелеста встретило понимание, и именно с 1965 года 9 мая становится официальным выходным и главным праздником страны. Кстати, правки в первоначальную речь Брежнева на том параде вносила почти вся верхушка ЦК. Тот же Шелест предлагал не вспоминать о Сталине трижды во время выступления, а сделать это лишь один раз.

Еще уникальнее документ, который в 1965-м пришел в советское посольство в Вашингтоне, — с предложением от вчерашних союзников: "Эйзенхауэр еще раз твердо выразил готовность принять участие в выступлении 8 мая этого года по телевидению вместе с одним из видных советских маршалов, участников Второй мировой войны (Эйзенхауэр назвал Конева или Жукова) с воспоминаниями о встрече на Эльбе".



Отдельный пласт документов, посвященных многочисленным проектам по созданию монумента памяти Великой войны. Идея увековечить подвиг советского народа в Великой Отечественной и установить единый монументальный памятник звучала еще в конце войны, а после ее несколько раз выдвигал даже маршал Жуков.

Вот постановление Президиума ЦК КПСС от 31 мая 1957 года . Пункт 55 о сооружении памятника Победы в Москве. Воздвигнуть его планировали на Поклонной горе, на территории проектируемого парка. Долгие годы высшее политическое руководство СССР неизменно подтверждало идею соорудить здесь величественный памятник. Но реализовать проект удалось лишь в новой России, и мемориальный комплекс на Поклонной горе открыли в 1995-м к полувековому юбилею Победы.