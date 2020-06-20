Град и потоп: на Москву обрушилась непогода

Днем в субботу, 20 июня, в Москве прошел сильный ливень с градом, спровоцировавший затопления на отдельных участках дорог и на дворовых территориях. Очевидцы уже делятся в Сети кадрами столичного потопа.

Судя по видео, некоторые транспортные магистрали были временно заблокированы. Часть водителей рискнула преодолеть внезапно образовавшиеся водные преграды, некоторые автомобилисты объезжали проблемные участки по тротуарам.

Отметим, что за несколько часов до этого МЧС предупредило жителей столичного региона о приближении непогоды, сообщив об ожидающемся сильном дожде с градом и шквалистом ветре до 20 метров в секунду.

Сведений о наличии пострадавших и ущербе, нанесенном стихией, пока не поступало.