Россия не будет претендовать на проведение чемпионата мира по борьбе, который должен пройти осенью. Место проведений соревнований пока не определено.

Вице-президент Объединенного мира борьбы (UWW), президент Федерации спортивной борьбы (ФСБР) России Михаил Мамиашвили заявил РИА Новости, что Россия не собирается принимать у себя чемпионат мира. При этом Мамиашвили выразил уверенность, что наша страна проведет в следующем году в Уфе молодежный чемпионат мира, а в 2022 в Красноярске мировое первенство среди взрослых спортсменов.

Изначально чемпионат мира по борьбе не входил в календарь соревнований. В год Олимпиады проводятся соревнования в неолимпийских дисциплинах. Но в связи с переносом Игр в Токио на 2021 года, появилась возможность провести чемпионат мира осенью текущего года.