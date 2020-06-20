"Архангельское" открыто, но не все ограничения пока сняты

"Вести в субботу" продолжают следить за преображением одной из главных достопримечательностей Подмосковья — усадьбой "Архангельское".

Подмосковный Версаль и посетителей теперь встречает на западный манер. Вместо окошек касс — современный визит-центр, где можно и билет купить, и карту взять, и передохнуть с дороги.

"Архангельское" будет иметь вид законченного современного музея, в котором будут учтены все мелочи", — отметил Вадим Задорожный, директор музея-усадьбы.

Красиво здесь было всегда, а теперь еще и удобно. Вместо разбитых плит — аккуратные дорожки. Уютные кафе и сувенирные лавки. Сейчас восстанавливают ботаническую оранжерею. Там будут и цветы, и библиотека с мультимедийным залом.

"Самая главная идея, что здесь проводит время семья. Здесь нужно сделать самые разные экскурсионные направления, чтобы в хорошую погоду, устав от городской жизни, люди могли приехать сюда на весь день", — заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Еще в лесах восточный флигель, во флигеле "Каприз" — внутренняя отделка. Здесь выставят фарфор из юсуповской коллекции. Но самая сложное уже позади.

Площадь самой усадьбы — почти 70 гектар. Столько и на электрокаре быстро не объедешь. В течение трех лет работы шли почти на всей территории. В итоге восстановлен парк, отреставрированы скульптуры и фонтаны, в Большом дворце открыли 14 выставочных залов.

В отреставрированном западном флигеле теперь выставка карет князя Юсупуова. Этот экипаж выезжал на коронацию Николая Первого. Впервые воссоздана парадная шестерка. Сбрую для лошадей-манекенов передал Эрмитаж

Восстановлен и бельведер Большого дворца. Туристов сюда обычно не пускают — слишком опасные ступени — но именно отсюда, с высоты, открывается лучший вид на архангельские дали.

Виды "Архангельского" — такая же ценность, как и сама усадьба. Границы охранной зоны были уточнены и расширены, в них попал, например, "Лохин остров". Стройка там могла бы испортить панораму парка. При этом охранного статуса лишилась деревня Раздоры, где из-за ограничений люди не могли добиться строительства школы.

"Были иные точки зрения. Провели дополнительные общественные обсуждения. Еще буду вице-премьером, я поручил остановить утверждения этих зон охраны, внесены дополнительные коррективы. Уверен, что нет поводов сомневаться в сохранности этого уникального исторического объекта", — подчеркнул Дмитрий Козак, председатель Попечительского совета музея-усадьбы "Архангельское". В зону охраны был включен ряд дополнительных объектов, исключены те, где ничего не изменить.

Сейчас "Архангельское" открыто для посетителей. Но не все ограничения пока сняты. Например, новая летняя сцена еще не опробована.

"Понятно, что после пандемии, самоизоляции это только набирает обороты. Сказал, чтобы с лавочек убрали ленту, потому что уже можно общатьcя", — рассказал Андрей Воробьев, губернатор Московской области.

И для такого долгожданного общения "Архангельское", где и природа, и культура, и история, пожалуй, подходит лучше всего.