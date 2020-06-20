Залог за экс-главу Армении Кочаряна помогли выплатить российские бизнесмены

Подробности освобождения из-под стражи экс-президента Армении Роберта Кочаряна рассказал глава канцелярии Кочаряна Виктор Согомонян. Как сообщает ТАСС, залог в 2 миллиарда армянских драмов (примерно 289,5 миллиона рублей) внесли российские бизнесмены.

Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя Армении в марте 2008 года. Тогда в ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения. Процесс по делу о свержении конституционного строя начался 12 сентября прошлого года в суде общей юрисдикции Еревана. Сам Кочарян считает обвинение сфабрикованным и говорит о политическом преследовании.

В течение последнего месяца Кочарян находился в ереванском медцентре "Измирлян", где проходил послеоперационное лечение. Административный суд страны ранее принял решение позволить Кочаряну оставаться там до окончания пандемии коронавирусной инфекции из-за того, что он находится в зоне риска.

Двумя днями ранее Кочарян был отпущен под залог. В армянских СМИ появилась информация, что залог помогли выплатить владелец ГК "Ташир" Самвел Карапетян, глава ГК "Монарх" Сергей Амбарцумян и бизнесмен Геннадий Степанян. Оставшуюся часть суммы внесла АФК "Система", где Кочарян является независимым директором.