На пляже в Сиэтле нашли несколько мешков с останками человека

В американском Сиэтле начато полицейское расследование в связи с обнаружением на пляже в парке Alki Beach в западной части города нескольких мешков с человеческим останками. По сообщению городского департамента полиции, сообщение об обнаружении подозрительного мешка поступило туда во второй половине дня в четверг, 18 июня.

Прибыв на место, офицеры обнаружили еще несколько мешков. Один из них нашли в воде, сообщает сайт местного телеканала KIRO 7. Когда выяснилось, что именно находится внутри, было начато расследование.

Кому принадлежат найденные останки, правоохранители еще не установили. Не сообщается даже, принадлежат ли они мужчине или женщине. Улики переданы судмедэкспертам, следователи ждут результатов.