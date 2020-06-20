В Севастополе задержан маньяк, нападавший на школьниц и взрослых женщин. Видео

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Севастополя, который подозревается в совершении целой серии преступлений против половой неприкосновенности, об этом в субботу, 20 июня, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

По данным силовиков, 45-летний мужчина совершал преступления с 2014 года. Он дожидался, пока его жертва окажется в безлюдном месте, и совершал нападение.

Насильственным действиям сексуального характера на территории Севастополя и Ялты подвергались как несовершеннолетние девочки, так и взрослые женщины. По версии следствия, злоумышленник совершил более десяти подобных нападений.

В настоящее время стражи порядка проверяют его на возможную причастность к совершению аналогичных преступлений.