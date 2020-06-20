Тема:

Договор о СНВ 20 минут назад

20 июня 202018:11

Москва считает, что на ДСНВ "свет клином не сошелся"

EPA

Замглавы МИД России Сергей Рябков в субботу заявил, что продолжение действия договора о стратегических наступательных вооружениях было бы правильным и логичным. Но, как сказал Рябков  "Интерфаксу", "на этом договоре свет клином не сошелся".

У России есть что предложить США в области контроля над вооружениями и нераспространения. Консультации дипломатов двух стран запланированы в Вене 22-23 июня.

США вступают все больше в период избирательной кампании, отметил Рябков, поэтому разговор со спецпредставителем президента США Маршаллом Биллингсли будет касаться широкого спектра вопросов.

Также Россия выскажет недовольство обвинениями Госдепа США в нарушении договора по контролю над вооружениями и нераспространению оружия массового уничтожения, но фокусировать на этом не будет.

"Нам нужен путь вперед", — заключил Рябков.

Ранее по теме

Сейчас

18:28

Все крупные подтопления на московских дорогах устранены

18:16

В "Коломенском" от удара молнии пострадали двое

17:53

Из-за подтоплений на дорогах москвичам посоветовали отказаться от поездок

16:19

Москвичей предупредили о погодной опасности

14:26

Путин высказался по лекарствам и вакцине от COVID-19

14:26

Президент поблагодарил медиков за чудеса профессионализма

13:21

Минздрав и НИЦ Гамалеи рассказали об испытаниях и выпуске вакцины

Показать все новости

Эксклюзив

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Из-за подтоплений на дорогах москвичам посоветовали отказаться от поездок

Из-за подтоплений на дорогах москвичам посоветовали отказаться от поездок

28 минут назад
Строительство больниц: Путин дал поручение Голиковой

Строительство больниц: Путин дал поручение Голиковой

2 часа назад
В Севастополе задержан маньяк, нападавший на школьниц и взрослых женщин. Видео

В Севастополе задержан маньяк, нападавший на школьниц и взрослых женщин. Видео

46 минут назад
Москва считает, что на ДСНВ "свет клином не сошелся"

Москва считает, что на ДСНВ "свет клином не сошелся"

20 минут назад
Коронавирус и диабет: неожиданная взаимосвязь

Коронавирус и диабет: неожиданная взаимосвязь

2 часа назад
ИВЛ, койки, обсерватор: Путин призвал додавить инфекцию

ИВЛ, койки, обсерватор: Путин призвал додавить инфекцию

3 часа назад
Погода в день Парада Победы: каких сюрпризов ждать

Погода в день Парада Победы: каких сюрпризов ждать

2 часа назад
Дагестану поможет вся страна

Дагестану поможет вся страна

3 часа назад
Мурашко отчитался по диспансеризации и трансплантации органов

Мурашко отчитался по диспансеризации и трансплантации органов

3 часа назад
Новак уточнил степень готовности "Северного потока-2"

Новак уточнил степень готовности "Северного потока-2"

5 часов назад
Борьба с коронавирусом: правительство будет держать на контроле вопрос выплат

Борьба с коронавирусом: правительство будет держать на контроле вопрос выплат

3 часа назад
Путин рассказал о роддоме, в котором появился на свет

Путин рассказал о роддоме, в котором появился на свет

3 часа назад
Таблетки от головной боли вызывают головную боль

Таблетки от головной боли вызывают головную боль

4 часа назад
Кино по выходным: когда жизнь делится на "до" и "после"

Кино по выходным: когда жизнь делится на "до" и "после"

6 часов назад
"Вместо эпилога": телеспектакль по произведениям Симонова на канале "Россия-Культура"

"Вместо эпилога": телеспектакль по произведениям Симонова на канале "Россия-Культура"

6 часов назад
Путин рассказал о подарках внуков

Путин рассказал о подарках внуков

19.06.2020 16:40
Telegram-канал "Вестей": главные новости и эксклюзивные видео

Telegram-канал "Вестей": главные новости и эксклюзивные видео

19.06.2020 14:50
Нужна помощь: Алису Литуеву спасет курсовое лечение

Нужна помощь: Алису Литуеву спасет курсовое лечение

15.06.2020 09:20
Уроки пандемии: что действительно помогает поддерживать иммунитет

Уроки пандемии: что действительно помогает поддерживать иммунитет

11.06.2020 10:18
В Германии установили памятник Ленину, отлитый в Чехословакии в 1957-м

В Германии установили памятник Ленину, отлитый в Чехословакии в 1957-м

33 минуты назад
На пляже в Сиэтле нашли несколько мешков с останками человека

На пляже в Сиэтле нашли несколько мешков с останками человека

49 минут назад
Бургомистр Брюгге получил ножевое ранение в шею в результате внезапной атаки на улице

Бургомистр Брюгге получил ножевое ранение в шею в результате внезапной атаки на улице

1 час назад
Залог за экс-главу Армении Кочаряна помогли выплатить российские бизнесмены

Залог за экс-главу Армении Кочаряна помогли выплатить российские бизнесмены

1 час назад
Лукашенко объяснил свои слова о женщинах

Лукашенко объяснил свои слова о женщинах

1 час назад
Погодные качели: от жары до арктического холода - один шаг

Погодные качели: от жары до арктического холода - один шаг

1 час назад
"Спартак" попросил отпустить задержанных болельщиков

"Спартак" попросил отпустить задержанных болельщиков

1 час назад
Оживление туризма: куда поехать отдохнуть этим летом

Оживление туризма: куда поехать отдохнуть этим летом

1 час назад
Умер Олег Парастаев — автор хита "На заре"

Умер Олег Парастаев — автор хита "На заре"

1 час назад
Россия не будет претендовать на проведение чемпионата мира по борьбе

Россия не будет претендовать на проведение чемпионата мира по борьбе

2 часа назад
Российский "Спектр-РГ" построил лучшую в мире рентгеновскую карту неба

Российский "Спектр-РГ" построил лучшую в мире рентгеновскую карту неба

2 часа назад
Лавров побеседовал с Чавушоглу по телефону

Лавров побеседовал с Чавушоглу по телефону

2 часа назад
"Рубин" увез три очка из Екатеринбурга

"Рубин" увез три очка из Екатеринбурга

2 часа назад
Жириновский назвал матч "Сочи" - "Ростов" издевательством и призвал отменить результат

Жириновский назвал матч "Сочи" - "Ростов" издевательством и призвал отменить результат

2 часа назад
"Нужно двигаться вперед": президент – о проблемах здравоохранения

"Нужно двигаться вперед": президент – о проблемах здравоохранения

2 часа назад
Девочка, приехавшая на свадьбу в Свердловскую область, стала жертвой пьяного ДТП

Девочка, приехавшая на свадьбу в Свердловскую область, стала жертвой пьяного ДТП

2 часа назад
"МанЮнайтед" повторил за "Ливерпулем" рекорд по голам на всех стадионах премьер-лиги

"МанЮнайтед" повторил за "Ливерпулем" рекорд по голам на всех стадионах премьер-лиги

3 часа назад
Российских эскимосов мороженое не оскорбляет

Российских эскимосов мороженое не оскорбляет

3 часа назад
Путин высказался по лекарствам и вакцине от COVID-19

Путин высказался по лекарствам и вакцине от COVID-19

3 часа назад
Президент поблагодарил медиков за чудеса профессионализма

Президент поблагодарил медиков за чудеса профессионализма

3 часа назад
Экс-пилот "Формулы-1" попал в аварию и находится в критическом состоянии

Экс-пилот "Формулы-1" попал в аварию и находится в критическом состоянии

4 часа назад
Спасение лося, угодившего в ловушку в Нижегородской области, сняли на видео

Спасение лося, угодившего в ловушку в Нижегородской области, сняли на видео

4 часа назад
Советы по лечению COVID-19 обнаружились в учебнике начала прошлого века

Советы по лечению COVID-19 обнаружились в учебнике начала прошлого века

4 часа назад
Убила и спрятала под полом: в Астрахани задержана женщина, лишившая жизни своего сына

Убила и спрятала под полом: в Астрахани задержана женщина, лишившая жизни своего сына

4 часа назад
Пасечник пригрозил Зеленскому

Пасечник пригрозил Зеленскому

4 часа назад
Ефремов признан вменяемым. Семье Захарова больше не будут предлагать деньги

Ефремов признан вменяемым. Семье Захарова больше не будут предлагать деньги

4 часа назад
Вице-президент США не согласился с фразой "Black Lives Matter"

Вице-президент США не согласился с фразой "Black Lives Matter"

4 часа назад
Президент "Сочи" обвинил чемпиона мира Рами в обмане

Президент "Сочи" обвинил чемпиона мира Рами в обмане

5 часов назад
В Уфе найдены тела детей, пропавших в октябре минувшего года

В Уфе найдены тела детей, пропавших в октябре минувшего года

5 часов назад
Мусорный полигон "Шатурский" закрыт и будет рекультивирован

Мусорный полигон "Шатурский" закрыт и будет рекультивирован

5 часов назад
Собянин объявил дни бесплатной парковки

Собянин объявил дни бесплатной парковки

6 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 20 июня 2020 года

Еженедельная программа Вести.net от 20 июня 2020 года

7 часов назад
Задержан полицейский, подозреваемый в убийстве двоих коллег

Задержан полицейский, подозреваемый в убийстве двоих коллег

7 часов назад
Трудящимся пенсионерам на самоизоляции продлят электронные больничные

Трудящимся пенсионерам на самоизоляции продлят электронные больничные

7 часов назад
Хлороформ и антибиотики: что можно встретить в куриной грудке

Хлороформ и антибиотики: что можно встретить в куриной грудке

9 часов назад
Новые подробности о российском мультфильме "Мушкетеры царя"

Новые подробности о российском мультфильме "Мушкетеры царя"

19.06.2020 16:05

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку