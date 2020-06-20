Александр Соболев забил первый мяч за "Спартак"

В Туле проходит матч 23 тура чемпионата России по футболу между "Арсеналом" и московским "Спартаком". После первого тайма впереди гости 1:0. Единственный мяч на счету Александра Соболева.

Александр Соболев, перешедший в "Спартак" зимой из самарских "Крыльев Советов", поразил ворота на исходе первого тайма. Поразил мяч от Зелимхана Бакаева Соболев нанес точный удар в дальний от вратаря туляков Егора Шамова угол. Этот гол стал 23-летнего нападающего в официальных матчах за "Спартак".

В текущем чемпионате Александр Соболев забил 11 мячей. Десять из них в составе "Крыльев Советов". Спартаковец делит второе место в споре бомбардиров с ростовчанином Эльродом Шомуродовым. На месте нападающий "Зенита" Артем Дзюба, забивший 13 мячей.