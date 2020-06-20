Отрабатывают удары более 70 лет: эксперт о возможном нападении США на Россию

Прошедшая неделя стала рекордной по активности полетов стратегической авиации США в Арктике. Такой частоты их визитов туда не наблюдалось со времен Холодной войны. 18 июня пара бомбардировщиков B-2A американских ВВС провели маневры совместно с норвежской авиацией в Заполярье. А 19 июня над нейтральными водами Охотского моря была обнаружена и взята на сопровождение пара бомбардировщиков В-52Н ВВС США. Для их перехвата в воздух поднимались истребители Су-30, Су-35 и МиГ-31.



Север — важнейшее стратегическое направление, пояснил в интервью "Известиям" российский военный эксперт Владислав Шурыгин. Американцы, по его словам, отрабатывают нанесение ударов с воздуха через Северный полюс больше 70 лет. Через Арктику пролегает самое короткое расстояние от США до стратегических, политических и экономических районов Центральной России, Урала и Сибири.

Из-за высокой плотности ПВО Советского Союза и стран Варшавского договора пробиться из Европы на тот же Урал американские бомбардировщики не могли. После того, как СССР надежно перекрыл арктическое направление системами ПВО, США перешли к крылатым ракетам, говорит Шурыгин.

"До сих пор основная задача всех типов стратегических бомбардировщиков США — запустить их до входа в зону действия российской противовоздушной обороны. Этот элемент отрабатывается и сейчас", — отмечает эксперт.

Участившееся появление американских бомбардировщиков на этом направлении говорит о повышении уровня их боевой подготовки. Однако у российской стратегической авиации есть возможности адекватно ответить: наши пилоты отрабатывают такие действия во время полетов в северных широтах.

Например, на днях четыре российских стратегических ракетоносца Ту-95МС провели плановый полет над акваториями Чукотского, Берингова, Охотского морей и Тихого океана. В воздухе боевые машины провели 11 часов, сообщила 17 июня пресс-служба Минобороны РФ. На некоторых участках маршрута россиян сопровождали истребители F-22 Raptor ВВС США.