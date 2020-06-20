В "Коломенском" от удара молнии пострадали двое

В Москве два человека пострадали от удара молнии во время грозы в субботу. Как рассказали ТАСС в экстренных службах, ЧП произошло в парке музея-заповедника "Коломенское". Известно, что мужчина и женщина выжили и угрозы их жизни нет.

Ранее синоптики и спасатели предупреждали жителей столицы об "оранжевом" уровне погодной опасности. В Москве возможны грозы, ветер и ливни.