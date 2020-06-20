Все крупные подтопления на московских дорогах устранены

Все крупные подтопления на проезжих частях, которые могли бы повлиять на движение в Москве, устранены, проинформировал в своем Twitter столичный Центр организации дорожного движения.

Тем не менее в центре напомнили экстренное предупреждение о погоде действует до конца субботы, 20 июня. Там призвали собирающихся в дорогу людей быть аккуратными.

Между тем из-за дождя на улице 26 Бакинских Комиссаров на западе Москвы обвалился грунт. "Подмыло грунт, и подпорная стенка отошла", — пояснили в пресс-службе префектуры Западного административного округа столицы.

Сейчас на месте обвала грунта выставляют ограждение, начинаются ремонтные работы. В префектуре добавили, что с тротуаром на улице все в порядке, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что после сильного дождя подтопления образовались на нескольких московских улицах. Так, движение на Никулинской улице было перекрыто, на Варшавском шоссе — затруднено.