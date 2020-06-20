"Спартак" выиграл в Туле у "Арсенала"

Программу 23 тура чемпионата России по футболу продолжился матчем в Туле, где местный "Арсенал" принимал московский "Спартак". Гости одержали уверенную победу с результатом 3:2.

"Арсенал" — весьма сложный соперник для москвичей. Три последних встречи команд завершились победами туляков. Кроме того, главный тренер красно-белых Доменико Тедеско не мог находиться на скамейке запасных из-за дисквалификации. Руководил действиями спартаковцев второй тренер Андреас Хинкель.

"Спартак" грамотно провел в обороне первый тайм, не позволив создать "Арсеналу" ничего серьезного у своих ворот. А незадолго до перерыва Александр Соболев ударом в дальний угол забил свой первый мяч в составе москвичей.

Во втором тайме спартаковцы отбили натиск хозяев и провели ряд опасных атак. На 66 минуте Айртон обыграл нескольких соперников на левом фланге и сделал прекрасную передачу Николаю Рассказова, который точно пробил головой. На 79 минуте Джордан Ларссон вывел на ударную позицию Эсекьеля Понсе, и тот вогнал мяч в верхний угол ворот. Лишь на последнем минуте Евгений Луценко отыграл один гол и избавил "Арсенал" от крупного поражения. В самом конце встречи "Арсенал" заработал 11-метровый. Спартаковец Андрей Ещенко задел защитника хозяев Геогия Григалаву. Александр Максименко отбил удар Даниила Лесового, но повторным ударом полузащитник добил мяч в сетку — 2:3.

"Спартак" одержал победу, набрал 31 очко и поднялся на шестое место. "Арсенал" с 28 очками остался на седьмой позиции.