Дортмундская "Боруссия" заняла второе место в бундеслиге

В чемпионате Германии завершился предпоследний 33 тур. Дортмундская "Боруссия" обыграла в гостях "РБ Лейпциг" 2:0 и гарантировала себе второе место.

"Лейпциг" отставал от "Боруссии" на три очка и в случае победы мог бы догнать дортмундцев. Но Два года Эрлинга Холанда обеспечили "Боруссии" победу 2:0 и второе место в чемпионате, дающее право на прямое попадание в Лигу чемпионов.

"РБ Лейпциг" остается третьим. На очко от "красных быков" отстает "Боруссия" из Менхенгладбаха, обыгравшая в гостях "Падерборн" 3:1. "Байер" проиграл в Берлине "Герте" 0:2 и остается пятым. "Вольфсбург" разгромил в гостях "Шальке" 4:1. "Хоффенхайм" дома сокрушил "Унион" 4:0.

"Бавария" уже в ранге чемпиона обыграла "Фрйбург" 3:1. "Майнц" с тем же счетом победил дома "Вердер", который продолжает занимать предпоследнее место. Две встречи завершились в ничью со счетом 1:1 — "Кельн" — "Айнтрахт" и "Фортуна" — "Аугсбург".