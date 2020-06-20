Антонов: военные планы США откровенно направлены на сдерживание России и Китая

Американские военные планы откровенно направлены на сдерживание России и Китая, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью ТАСС. "Нам предлагается концепция соперничества великих держав, по сути речь идет о гонке вооружений", — сказал он и подчеркнул, что российская сторона хотела бы избежать такого развития событий.

При этом Антонов отметил, что национальная безопасность России не понесет ущерба в случае выхода США из Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). А если США примут решение не продлевать соглашение, то реакция России будет "спокойной, продуманной, взвешенной".

Антонов рассказал также о подготовке встречи замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли по стратегической стабильности. Встреча должна пройти в Вене и подготовка к ней "практически завершена", рассказал дипломат и выразил благодарность австрийским коллегам, которые помогли создать все условия для плодотворной беседы. Он уточнил, что делегации России и США будут межведомственными. В центре внимания обеих сторон будет проблематика контроля над вооружениями. Возможно, тематика будет расширена до проблематики стратегической стабильности. Антонов отметил, что у России накопились вопросы к американским партнерам относительно их планов и действий по изменению архитектуры стратегической безопасности.

Ранее Госдеп сообщил, что Биллингсли проведет переговоры с Рябковым 22—23 июня. КНР направлено приглашение присоединиться к этим дискуссиям.