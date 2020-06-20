20 июня 202019:14

Андреас Хинкель: я не общался с Тедеско во время матча

Антон Новодережкин/ТАСС

Московский "Спартак" в матче 23 тура обыграл в Туле местный "Арсенал" со счетом 3:2.Действиями москвичей в этом матче руководил помощник главного тренера Андреас Хинкель.

Главный тренер Доменико Тедеско не мог находится на скамейке запасных из-за дисквалификации. Поэтому игрой "Спартака" руководил Андреас Хинкель. "Никакой связи с Доменико не было. Мы уважаем правила", — признал Хинкель на пресс-конференции.

"Спартак" вел 3:2, но в конце встречи пропустил два мяча. " Было бы приятнее, если б мы выиграли 3:0.. Но победа есть победа. Тем более что это матч за 6 очков. Выиграли и обошли "Арсенал" в таблице. Да пропущенных мяча не испортили нам настроения", — приврдит слова Хинкеля "Спорт-Экспресс".

Хинкель отметил игру Зелимхана Бакаева, переболевшего коронавирусом. Кроме того, тренер "Спартака" сообщил, что у полузащитника Гуса Тила мышечная травма. Голландцу придется пройти обследование в Москве.

Сейчас

19:17

Молния попала в людей в "Коломенском": комментарий мэрии Москвы

18:28

Все крупные подтопления на московских дорогах устранены

18:16

В "Коломенском" от удара молнии пострадали двое

17:53

Из-за подтоплений на дорогах москвичам посоветовали отказаться от поездок

16:19

Москвичей предупредили о погодной опасности

14:26

Путин высказался по лекарствам и вакцине от COVID-19

14:26

Президент поблагодарил медиков за чудеса профессионализма

Показать все новости

Эксклюзив

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Молния попала в людей в "Коломенском": комментарий мэрии Москвы

Молния попала в людей в "Коломенском": комментарий мэрии Москвы

14 минут назад
Американские власти заинтересовались предложением Путина

Американские власти заинтересовались предложением Путина

44 минуты назад
Антонов: военные планы США откровенно направлены на сдерживание России и Китая

Антонов: военные планы США откровенно направлены на сдерживание России и Китая

19 минут назад
Все крупные подтопления на московских дорогах устранены

Все крупные подтопления на московских дорогах устранены

1 час назад
Россия защищена от возможных ударов США через Северный полюс

Россия защищена от возможных ударов США через Северный полюс

3 минуты назад
Строительство больниц: Путин дал поручение Голиковой

Строительство больниц: Путин дал поручение Голиковой

3 часа назад
ИВЛ, койки, обсерватор: Путин призвал додавить инфекцию

ИВЛ, койки, обсерватор: Путин призвал додавить инфекцию

4 часа назад
Погода в день Парада Победы: каких сюрпризов ждать

Погода в день Парада Победы: каких сюрпризов ждать

3 часа назад
Мурашко отчитался по диспансеризации и трансплантации органов

Мурашко отчитался по диспансеризации и трансплантации органов

4 часа назад
Новак уточнил степень готовности "Северного потока-2"

Новак уточнил степень готовности "Северного потока-2"

6 часов назад
Борьба с коронавирусом: правительство будет держать на контроле вопрос выплат

Борьба с коронавирусом: правительство будет держать на контроле вопрос выплат

5 часов назад
Путин рассказал о роддоме, в котором появился на свет

Путин рассказал о роддоме, в котором появился на свет

4 часа назад
Таблетки от головной боли вызывают головную боль

Таблетки от головной боли вызывают головную боль

5 часов назад
Кино по выходным: когда жизнь делится на "до" и "после"

Кино по выходным: когда жизнь делится на "до" и "после"

7 часов назад
"Вместо эпилога": телеспектакль по произведениям Симонова на канале "Россия-Культура"

"Вместо эпилога": телеспектакль по произведениям Симонова на канале "Россия-Культура"

8 часов назад
Путин рассказал о подарках внуков

Путин рассказал о подарках внуков

19.06.2020 16:40
Telegram-канал "Вестей": главные новости и эксклюзивные видео

Telegram-канал "Вестей": главные новости и эксклюзивные видео

19.06.2020 14:50
Нужна помощь: Алису Литуеву спасет курсовое лечение

Нужна помощь: Алису Литуеву спасет курсовое лечение

15.06.2020 09:20
Уроки пандемии: что действительно помогает поддерживать иммунитет

Уроки пандемии: что действительно помогает поддерживать иммунитет

11.06.2020 10:18
России нужно "удесятерить" усилия по разъяснению истории Второй мировой, считает посол в США

России нужно "удесятерить" усилия по разъяснению истории Второй мировой, считает посол в США

10 минут назад
Украинский самоходный "Барс" оказался небоеспособен

Украинский самоходный "Барс" оказался небоеспособен

28 минут назад
Госдеп осудил резолюцию СПЧ ООН о расовой дискриминации и полицейском насилии в США

Госдеп осудил резолюцию СПЧ ООН о расовой дискриминации и полицейском насилии в США

54 минуты назад
В США и Швейцарии прекращают испытания гидроксихлорохина

В США и Швейцарии прекращают испытания гидроксихлорохина

1 час назад
Болтона могут наказать за книгу

Болтона могут наказать за книгу

1 час назад
"Спартак" выиграл в Туле у "Арсенала"

"Спартак" выиграл в Туле у "Арсенала"

1 час назад
Москва считает, что на ДСНВ "свет клином не сошелся"

Москва считает, что на ДСНВ "свет клином не сошелся"

1 час назад
В Германии установили памятник Ленину, отлитый в Чехословакии в 1957-м

В Германии установили памятник Ленину, отлитый в Чехословакии в 1957-м

2 часа назад
В Севастополе задержан маньяк, нападавший на школьниц и взрослых женщин. Видео

В Севастополе задержан маньяк, нападавший на школьниц и взрослых женщин. Видео

2 часа назад
На пляже в Сиэтле нашли несколько мешков с останками человека

На пляже в Сиэтле нашли несколько мешков с останками человека

2 часа назад
Бургомистр Брюгге получил ножевое ранение в шею в результате внезапной атаки на улице

Бургомистр Брюгге получил ножевое ранение в шею в результате внезапной атаки на улице

2 часа назад
Залог за экс-главу Армении Кочаряна помогли выплатить российские бизнесмены

Залог за экс-главу Армении Кочаряна помогли выплатить российские бизнесмены

2 часа назад
Лукашенко объяснил свои слова о женщинах

Лукашенко объяснил свои слова о женщинах

2 часа назад
Погодные качели: от жары до арктического холода - один шаг

Погодные качели: от жары до арктического холода - один шаг

2 часа назад
Оживление туризма: куда поехать отдохнуть этим летом

Оживление туризма: куда поехать отдохнуть этим летом

3 часа назад
Умер Олег Парастаев — автор хита "На заре"

Умер Олег Парастаев — автор хита "На заре"

3 часа назад
Россия не будет претендовать на проведение чемпионата мира по борьбе

Россия не будет претендовать на проведение чемпионата мира по борьбе

3 часа назад
Российский "Спектр-РГ" построил лучшую в мире рентгеновскую карту неба

Российский "Спектр-РГ" построил лучшую в мире рентгеновскую карту неба

3 часа назад
Жириновский назвал матч "Сочи" - "Ростов" издевательством и призвал отменить результат

Жириновский назвал матч "Сочи" - "Ростов" издевательством и призвал отменить результат

4 часа назад
"Нужно двигаться вперед": президент – о проблемах здравоохранения

"Нужно двигаться вперед": президент – о проблемах здравоохранения

4 часа назад
Коронавирус и диабет: неожиданная взаимосвязь

Коронавирус и диабет: неожиданная взаимосвязь

4 часа назад
Девочка, приехавшая на свадьбу в Свердловскую область, стала жертвой пьяного ДТП

Девочка, приехавшая на свадьбу в Свердловскую область, стала жертвой пьяного ДТП

4 часа назад
Дагестану поможет вся страна

Дагестану поможет вся страна

5 часов назад
Путин высказался по лекарствам и вакцине от COVID-19

Путин высказался по лекарствам и вакцине от COVID-19

5 часов назад
Советы по лечению COVID-19 обнаружились в учебнике начала прошлого века

Советы по лечению COVID-19 обнаружились в учебнике начала прошлого века

6 часов назад
Убила и спрятала под полом: в Астрахани задержана женщина, лишившая жизни своего сына

Убила и спрятала под полом: в Астрахани задержана женщина, лишившая жизни своего сына

6 часов назад
Ефремов признан вменяемым. Семье Захарова больше не будут предлагать деньги

Ефремов признан вменяемым. Семье Захарова больше не будут предлагать деньги

6 часов назад
В Уфе найдены тела детей, пропавших в октябре минувшего года

В Уфе найдены тела детей, пропавших в октябре минувшего года

6 часов назад
Мусорный полигон "Шатурский" закрыт и будет рекультивирован

Мусорный полигон "Шатурский" закрыт и будет рекультивирован

7 часов назад
Собянин объявил дни бесплатной парковки

Собянин объявил дни бесплатной парковки

7 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 20 июня 2020 года

Еженедельная программа Вести.net от 20 июня 2020 года

8 часов назад
Задержан полицейский, подозреваемый в убийстве двоих коллег

Задержан полицейский, подозреваемый в убийстве двоих коллег

8 часов назад
Трудящимся пенсионерам на самоизоляции продлят электронные больничные

Трудящимся пенсионерам на самоизоляции продлят электронные больничные

9 часов назад
Хлороформ и антибиотики: что можно встретить в куриной грудке

Хлороформ и антибиотики: что можно встретить в куриной грудке

10 часов назад
Новые подробности о российском мультфильме "Мушкетеры царя"

Новые подробности о российском мультфильме "Мушкетеры царя"

19.06.2020 16:05

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку