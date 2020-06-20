Вашингтон и Киев обсудили "Северный поток-2"

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба и заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Гейл в ходе телефонного разговора обсудили энергетическую безопасность Европы в контексте проекта "Северный поток 2".

Кроме того, чиновники говорили про сотрудничество США и Украины в сфере безопасности, нормандский формат и минские соглашения. Кулеба поблагодарил за поддержку решения о предоставлении Украине статуса члена программы расширенных возможностей НАТО.

Ранее замглавы МИД Владимир Титов заявил, что газопровод "Северный поток-2" введут в строй, несмотря на попытки недоброжелателей сорвать выполнение проекта. В новом газопроводе заинтересована Россия и многие европейские государства, в первую очередь Германия. По всем прогнозам, спрос на российские энергоносители в ЕС продолжит расти, подчеркнул дипломат.