Умер первый тренер Дарьи Клишиной Юрий Кириллов

Первый тренер российской прыгуньи в длину Дарьи Клишиной Юрий Кириллов скончался на 80 году жизни. Причина смети заслуженного тренера России не сообщается.

Юрий Кириллов был первом тренером серебряного призера чемпионата мира, двукратной чемпионки Европы в закрытых помещениях прыгуньи в длину Дарьи Клишиной. Среди учеников Юрия Алексеевича 17 мастеров спорта СССР и России. Наиболее известны чемпион Европы Валентин Таратынов, чемпион СССР Николай Корнеушкин, бронзовый призер юниорского чемпионата Европы Евгений Антонов.

В 2016 годуЮрий Алексеевич Кириллов стал первым и единственным в Тверской области заслуженным тренером России по легкой атлетике. В 2013 он был удостоен звания заслуженный работник физической культуры Российской Федерации.