20 июня 202023:10 Александр Коростелев

Педофил-убийца 3-летней девочки скоро может выйти на свободу

Педофил-убийца 3-летней девочки скоро может выйти на свободу

Мировые таблоиды на этой неделе облетела громкая новость: раскрыта тайна исчезновения самой разыскиваемой девочки в мире. Речь идет о малышке Мадлен Маккан. 13 лет назад ее похитили из отеля в Португалии. Стражи правопорядка нескольких стран безуспешно искали ребенка, и вот, наконец, немецкие полицейские заявили: девочки, скорее всего, нет в живых. Однако найдено место, где скрывался предполагаемый убийца малышки.

Заброшенная фабрика в 300 километрах к западу от Берлина. Атмосфера такая, будто оказался в фильме ужасов. Владелец недвижимости Кристиан Брюкнер — главный подозреваемый в деле об убийстве Мэди Маккан. Четыре года назад здесь все перевернули вверх дном — искали другую девочку, которая пропала в соседнем районе. Найденные улики не оставили у следствия сомнений: здесь жил педофил-психопат.

Среди гор мусора, завалов бытовой техники и высоких зарослей Брюкнер, похоже, чувствовал себя в безопасности. В этой глуши никто не задавал лишних вопросов. Соседи после первого знакомства старались держаться от него подальше. Их можно понять.

"Когда Брюкнер сюда переехал, он первым делом постучался к нам и предупредил: если не уберешь своих собак, я их пристрелю", — рассказывает сосед Брюкнера Аксель.

Судя по пулевым отверстиям на брошенной машине и 17 судимостям Брюкнера, угроза реальная. На стене надпись: "Моя девушка лгала, предавала и взрастила ненависть". Кто автор этих слов, неизвестно. Здесь, среди грязных матрасов и бутылок из-под спиртного, молодой немец с маниакальным взглядом развлекался с друзьями. При незнакомцах старался выглядеть законопослушным.

Своим соседям Брюкнер говорил, что деньги на покупку этой фабрики он заработал честным трудом в Португалии. На деле же он сколотил состояние в 36 тысяч евро, промышляя грабежами и воровством на юге Европы.

На территории фабрики часто видели трейлер. Возможно, тот самый, на котором Брюкнер в 2007 году колесил по Португалии и останавливался на курорте Прая-да-Луш в одно время с семьей Мэди Маккан. Они приехали на отдых из Британии. В один из вечеров родители уложили малышку, ее брата и сестру спать, а сами отправились в ресторан отеля на ужин с друзьями. Каждые 30 минут взрослые по очереди проверяли, все ли в порядке. В 10 часов вечера мать Мэди вошла в апартаменты. Окно было открыто, а кровать трехлетней дочери — пуста. Ни ребенка, ни его похитителя никто не видел. Через несколько месяцев оперативники вышли на след предполагаемой банды педофилов. За неимением улик полицейские ограничились допросами, после чего подозрения пали на самих родителей.

"Предполагается, что Кейт каким-то образом связана с исчезновением ее дочери. Это абсурд — она делала все, чтобы вернуть свою прекрасную дочь. И все это приносит ей невыносимую боль", — заявляет адвокат семьи Маккан Джастин Маккигенс.

Подозрения с родителей вскоре также сняли. Офицеров, которые вели расследование уволили, обвинив их в превышении должностных полномочий и фальсификациях. Поиски девочки приняли мировой масштаб. На них было потрачено более 12 миллионов фунтов стерлингов. Делом об исчезновении Мэди занимались в Португалии, где произошло преступление, в Великобритании, откуда родом малышка и ее семья, в Германии. Именно немецким полицейским удалось установить вероятного преступника и назвать его имя. Кристиан Брюкнер проживал всего в двух километрах от португальского отеля, где похитили девочку. Это пара минут на машине. В случайные совпадения в прокуратуре Брауншвейга не верят.

"У нас есть все основания полагать, что обвиняемый убил Мэдлин Маккан. Мы провели анализ биллинговых данных — в тот момент его мобильный телефон находился рядом с местом преступления. Как бы то ни было, собранных доказательств для судебного иска пока недостаточно. Мы надеемся, что вскоре ситуация изменится", — говорит прокурор Брауншвейга Ганс Кристиан Вольтерс.

По всей Германии сейчас поднимают нераскрытые дела о пропавших или жестоко убитых малышах. В том самом трейлере, стоявшем на заброшенной фабрике, следователи нашли огромное количество детских ношеных купальников. Не исключено, что эта одежда принадлежит другим, еще пока не известным маленьким жертвам Брюкнера. Здесь же — могила его собаки. Среди костей животного найден пакет, в который были аккуратно завернуты карты памяти. На них 8000 фотографий с издевательствами над малышами и подростками. Следствие установило, что часть снимков была сделана с камеры, найденной у Брюкнера. Судя по его переписке с другим педофилом, детской порнографии ему было недостаточно. Подозреваемый пишет под псевдонимом "Безумный Хольгер" (Wahnsinnderholger).

Wahnsinnderholger: Как дела?

Panikspatz68: Все хорошо. У тебя как?

Wahnsinnderholger: У меня все плохо. Очень хочется маленькую девочку.

Panikspatz68: Это небезопасно!

Wahnsinnderholger: Ох, но можно же потом уничтожить улики!

При знакомых не в виртуальном, а реальном мире, Брюкнер предпочитал о своих фантазиях молчать. Однако после пары бокалов охотно делился историями из прошлого. Издание Der Spiegel вышло на его окружение. Вот что рассказал один из бывших друзей Брюкнера.

"Кристиан рассказывал, что он бывал в Португалии. Он залезал в дома, воровал камеры и прочее. Как-то раз он сильно напился и решил вломиться в чужое жилище. Для того чтобы его потом нельзя было узнать по камерам наблюдения, он раздевался и скрывал лицо за маской для подводного плавания", — говорит бывший друг Брюкнера Бъерн.

Брюкнер перебрался в Португалию в 1995 году в возрасте 18 лет. Уже тогда он имел судимость за педофилию. Вскоре список его злодеяний быстро пополнился: торговля наркотиками, грабежи, изнасилования. Преступления он предпочитал совершать в своей зоне комфорта — недалеко от дома.

Сейчас Кристиан Брюкнер находится за этими кирпичными стенами, в столетней тюрьме Киля, на севере Германии. Предполагаемый убийца 3-летней Мэди отбывает здесь наказание за торговлю наркотиками. Также его обвиняют в изнасиловании 72-летней пенсионерки в Португалии. Но несмотря на этот факт, а также официальную характеристику Брюкнера как психопата-педофила, его защитники уже подали ходатайство об условно-досрочном освобождении. Если прошение удовлетворят, то знаменитому адвокату Йохану Швену, ранее представлявшему в суде шпионов и террористов, предстоит засучить рукава.

После подозрений в убийстве 3-летней девочки Брюкнера для его же безопасности перевели в одиночную камеру. Об исчезновении Мэдлин Маккан он не проронил ни слова. Следователи признают, звездные адвокаты Брюкнера без труда развалят дело в суде. Если это произойдет, то уже в следующем году психопат-педофил может выйти на свободу.

Текст: "Дежурная часть"

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