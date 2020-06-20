20 июня 202023:21

У берегов Исландии зафиксировано мощное землетрясение

Фото Global Look Press.

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что в субботу, 20 июня, у северного побережья Исландии было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6.

Эпицентр сейсмического события находился в 308 километрах от Рейкьявика, его очаг залегал на глубине 2 километра, передает ТАСС. Данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

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