Признательность и поздравления врачам: в России отмечают день медицинского работника

Искренние слова благодарности сегодня звучат в адрес врачей. То, насколько ценен их труд, сейчас, наверное, понятно как никогда. И День медицинского работника — ещё один повод сказать спасибо всем, кто лечит и спасает.

День медика в этом году превратился из праздника профессионального чуть ли не в народный, все благодарны врачам за такую тяжелую, в условиях пандемии коронавируса, работу. Сами медики вспоминают, что сначала было еще тяжелее. Остались самые стойкие, но и сейчас больных коронавирусом по-прежнему много. Работа идет на износ.

"Я вообще без молитвы не иду на работу. Это страшно вспомнить. Тяжело очень было, недопонимание коллектива, многие уходили, просто бросали работу и уходили с рабочих мест. Сейчас все хорошо, сейчас у нас есть и буфетчицы, и кастелянши, и медсестры, и санитары", — признается Елена Камеш, заведующая пульмонологическим отделением больницы им. Н.А. Семашко.

Активисты различных организаций постарались сделать праздничный день по-настоящему запоминающимся. В Иваново, например, местный художник сделал масштабное граффити, а представители Общероссийского народного фронта подарили врачам первой городской больницы открытки с таким же символическим рисунком — врач заслоняет собой земной шар.

Появился новый арт-объект и в Ростове, на территории городской больницы скорой медицинской помощи № 2 донские волонтеры нарисовали врача и сердце, как символ спасенных жизней, а еще врачам вручили поздравительные открытки и письма, которые жители пишут и передают в больницы.

В Южно-Сахалинске к поздравлениям от взрослых присоединились и дети. Оригинальный способ поздравить врачей придумали активисты Молодой гвардии "Единой России". В Екатеринбурге возле стадиона они установили объемные буквы, составив 16-метровую фразу "Спасибо врачам", а еще уже несколько дней они собирают капсулы с поздравлениями от горожан каждое помещают в большое красное сердце, ну не обошлось без персональных подарков — врачи получили красные розы.

Большое "Спасибо" говорят и в Черкеске это слово автомобилисты составили из собственных машин. Идея флешмоба принадлежала активистам "Единой России". Медики говорят такие знаки внимания очень важны, ведь так они понимают, что их работу ценят.