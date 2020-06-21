Крушение лодки на озере в Африке: более 60 погибших

На озере Киву, расположенном на границе Демократической республики Конго и Руанды, в результате крушения лодки погибли более 60 человек.

Трагический инцидент произошел в ночь на 15 июня. Как заявил министр транспорта провинции Южное Киву, причиной крушения стали перегрузка и сильный ветер, передает РИА Новости.