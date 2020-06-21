В Калининградской области вспыхнул пожар в детском доме

В ночь на воскресенье, 21 июня, в расположенном на берегу Балтийского моря городе Зеленоградске Калининградской области возник пожар в "Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Наш дом". Воспитанники размещены в детском саду, пострадавших нет.

К настоящему времени возгорание локализовано, передает ТАСС. Всего из здания был эвакуирован 101 человек. По данным Главного управления МЧС России по области, огнем было охвачено 150 квадратных метров площади. Пожар возник в чердачном помещении пристройки спортзала с выходом огня на кровлю. Распространения огня на здание Центра не было. К тушению огня привлечены более 80 человек и 17 единиц техники.