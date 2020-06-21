Поправки в Конституцию: для смены места голосования остался один день

У россиян остался последний день для смены места голосования по поправкам в Конституцию. В течение воскресенья еще можно подать заявку, чтобы затем прийти на избирательный участок не по прописке, а по месту фактического проживания.

Сообщить о своем желании можно через портал госуслуг, МФЦ или участковую избирательную комиссию, напоминает телеканал "Россия 24". Также сегодня последний день, когда можно подать заявку на электронное голосование. Такая возможность есть у жителей двух пилотных регионов -- Москвы и Нижегородской области.

Пока о смене избирательного участка или дистанционном голосовании заявили в общей сложности более 2 миллионов 800 тысяч россиян. Основным днем, когда можно будет сделать свой выбор по поправкам к Конституции, названо 1 июля. Также можно заполнить бюллетень с в период с 25 по 30 июня — этот шаг позволит избежать очередей на избирательных участках.