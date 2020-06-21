Ижевск - город трудовой доблести

В день голосования по поправкам к Конституции определят еще и самых достойных претендентов на звание "Город трудовой доблести". Среди 20-ти номинантов — город Ижевск. В годы Великой Отечественной войны он, можно сказать, стал оружейной столицей СССР.

Мало, кто знает, но очень важным в битве за Москву оказался мирный подвиг в Удмуртии. Точнее два подвига: в 41-м Красной Армии категорически не хватало оружия против танков. Сдерживать панцерваффе на подступах к столице было невероятно тяжело. На помощь пришла наука — в считанные месяцы конструкторы в Ижевске, Симонов и Дегтярев, нашли управу на немецкие бронемашины, создали свои знаменитые противотанковые ружья.

"В 41 году появились первые образцы там, под Москвой. Образцы эти очень эффективно боролись с танками", — вспоминает Владимир Ярыгин, конструктор Ижевского механического завода, заслуженный конструктор РФ.

Кстати, панфиловцы жгли немецкие танки у разъезда Дубосеково из ижевских ружей. Легендарная винтовка Мосина — "трехлинейка", самое массовое оружие войны — тоже детище Ижевска. Неприхотливая, простая, надежная. Она прошла с красноармейцем всю войну. Столица Удмуртии в день выпускала таких 12 тысяч, а за 4 года — больше 11 миллионов. И делали их в основном женщины.

"Женщинам приходилось осваивать самые разнообразные профессии — фрезеровщики, токари, слесари, женщины были многостаночницами, приходилось работать на нескольких станках сразу же. Причем процент брака достигал нуля процентов", — вспоминает Ирина Рылова, методист по экскурсионной работе музея завода "Ижмаш".

И это без сна и отдыха, когда не хватало жилья, продовольствия. Бывало, от голода тайком пили вспомогательные в производстве материалы.

"Отпускали их редко, очень редко домой. А необходимы были смазывающие и охлаждающие жидкости, а в то время смазывающей и охлаждающей жидкостью было подсолнечное масло, было нередко, что подсолнечное масло употребляли и сами работники", — рассказывает Владимир Ярыгин, конструктор Ижевского механического завода, заслуженный конструктор РФ.

Ижевск — без преувеличения оружейная столица СССР в годы войны. Большая часть винтовок, карабинов, пистолетов, револьверов выпущена в Ижевске. Авиационные пушки, пулеметы Максима, автоматы ППШ — удмуртская столица делала 80 процентов стрелкового оружия.

"Мы превратились в центр по производству стрелкового оружия. Все корпуса Ижмаша, бывшего оружейного завода, бывшего машиностроительного — все корпуса были заняты под оборонное производство", — поясняет Евгений Шумилов, историк-краевед.

Впрочем, не только оружие стало подвигом Ижевска — металлургический завод поставлял металл для страны. Главной стройкой города стала железная дорога Ижевск-Балезино — 150 километров построили за год, кстати, тоже в основном женщины и дети.

Теперь Ижевск — один из крупнейших промышленных центров, и его послевоенная и новейшая история связаны уже с фамилией Калашников. Легендарные АК с многочисленными модификациями знают и уважают во всем мире. Калашников без преувеличения — мировой бренд. А еще — "Ижевский механический" с их ружьями и пистолетами, "Купол" — этот завод, к слову, выпускает ЗРК "Тор", "Аксион-Холдинг". Город создает оборудование и для нефтяной промышленности, выпускает приборы, продукцию химическую, текстильную, пищевую. Но появлялся современный Ижевск, неофициальная "оружейная столица" в 41-м, во многом благодаря труду женщин и детей.