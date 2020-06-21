Британская полиция не рассматривает инцидент в Рединге как теракт

Три человека погибли, еще три ранены в результате нападения с ножом в британском городе Рединге. Об этом сообщили в региональной полиции. По словам свидетелей, неизвестный напал на группу отдыхающих в парке. Пострадавших доставили в больницу. Полиция арестовала 25-летнего подозреваемого. Его личность не раскрывается, но местные СМИ сообщали, что это выходец из Ливии.

Ранее полиция рассматривала инцидент как теракт, однако позднее от этой версии отказались. Сейчас задержанный находится под стражей, полиция проводит допрос, сообщает телеканал "Россия 24".

Член парламента Великобритании Мэтт Родда сообщил: "В данный момент один человек находится под стражей. Несколько человек скончались от ножевых ранений, еще несколько серьезно пострадали. Сейчас они находятся в больнице. Это совершенно неслыханно для Рединга и очень печально. Все мы шокированы этим происшествием".