UFC. Волков проиграл Блейдсу в главном бою турнира в Лас-Вегасе

Ведущая американская лига смешанных единоборств UFC провела очередной турнир. В Лас-Вегасе проходили состязания UFC on ESPN 11, в главном бою которых сошлись тяжеловесы Александр Волков из России и американец Кертис Блэйдс. Единогласным решением судей (49:46, 48:47, 48:46) победу одержал Блэйдс.

Во время турнира прошли еще несколько значимых поединков. Джош Эмметт победил Шейна Бургоса также после всех раундов решением судей. Ракель Пеннингтон выиграла у Марио Рено, а Джим Миллер победил Рузвельта Робертса сабмишеном в первом раунде.