Курорты Краснодарского края снова принимают гостей

В Краснодарском крае стартует полноценный курортный сезон. Сегодня открываются все гостиницы, а туристам больше не грозит двухнедельная обсервация. Но отдых на черноморском побережье все же пройдет по новым правилам.

Сегодня первый день, когда гости из других регионов беспрепятственно могут въехать в Краснодарский край и, минуя обсерватор и 14-дневную самоизоляцию, попасть прямиком на отдых.

Вода в Черном море прогрелась до 23 градусов и стала комфортной для купания. На курортах постепенно запускают разные виды отдыха. Но все и сразу открыть не получится.

Прогулочные яхты и суда пока пустые. Они сияют обновленными палубами, готовятся принимать гостей, показывать им великолепные виды с моря, но пока с многолюдными морскими прогулками придется немного подождать.

Июнь стал для организаторов отдыха месяцем подготовки к новым условиям работы. Чтобы принять туристов, нужно перестроить работу на новый — безопасный — лад. Гостям будут выдавать маски и перчатки, а членам экипажа дважды в день измерять температуру.

Для бронирования и заселения открываются все средства размещения. На уборку номеров теперь уходит больше времени — всё нужно обрабатывать антисептиком. И всюду сотрудников сопровождает бактерицидная лампа. Роспотребнадзор рекомендовал отелям и гостиницам всерьез позаботиться о безопасности гостей. Ведь если заболеет хоть один человек, то на карантин придется отправить все здание.

Кафе и рестораны принимают гостей на летних террасах. На кухнях кипит работа: повара готовят для гостей вкусные и здоровые блюда черноморской кухни. На стол гостям готовы подать все самое свежее — рыбу только что из моря, овощи с грядки и компот из свежего базилика.

Спрос на отдых в Краснодарском крае в этом году вырос из-за сложности посещения заграничных курортов. Мэр Геленджика Алексей Богодистов напомнил, что май и июнь из-за коронавируса COVID-19 были потеряны для курортного сезона, но надеется безопасно догнать прошлый год.

Летом Краснодарский край планирует принять 7 миллионов туристов вместо привычных десяти. Пиковая нагрузка на курорты придется на июль и август.