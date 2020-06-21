На Москву обрушилась непогода

Проливные дожди не прекращались в некоторых районах столицы всю минувшую ночь. Накануне за несколько часов в Москве выпало 70 процентов месячной нормы осадков. В парке "Коломенское" от удара молнии пострадали два человека, сейчас их состояние удовлетворительное.

Особенно сильно от дождя пострадали южные районы города. В Тропаревском парке не выдержал мост — он частично обвалился. Затопило подземный переход на Варшавском шоссе. Автомобили встали в пробки, на некоторых участках дорог машины практически плыли. Ветер повалил около десятка деревьев. Сейчас коммунальные службы столицы ликвидируют последствия ливня и грозы, сообщает телеканал "Россия 24".