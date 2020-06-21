Предвыборная гонка в США: Трамп пообещал американцам рассказать правду об инопланетянах в Розуэлле в случае переизбрания

Дональд Трамп провел первый за три месяца предвыборный митинг. Его выступление в Оклахоме длилось около трёх часов. А по соседству проходила демонстрация сторонников движения Блэк Лайвс Мэттерс. Критиковали президента и в соцсетях: большинство людей в зале были без масок, а в СМИ накануне появилась информация, что шестеро сотрудников штаба Трампа сдали положительный тест на коронавирус.

По традиции, энергичному и оптимистичному выступлению главы государства предшествовал конфуз. На уличный митинг перед речью президента никто не пришёл и его отменили. Правда, вызвано это было не низкой заинтересованностью, а тем, что сторонники заранее попытались занять лучшие места внутри. После трех месяцев перерыва, связанного с пандемией, свою кампанию Дональд Трамп начал с самых злободневных тем: протестов из-за убийства Джорджа Флойда и волны беспорядков, захлестнувшей США.

"Два дня назад левые радикалы в Портленде снесли статую Джорджа Вашингтона, обернули ее в американский флаг и подожгли его. Мы должны принять закон, который бы позволил наказывать поджигателей американского флага годом тюремного заключения", — заявил Дональд Трамп, президент США.

Косвенно обвинив в сносе монументов демократов, президент перешел к борьбе с коронавирусом. Пообещал осенью открыть все школы и отметил, что США успешно справляются с проблемой. А затем решил добавить юмора. Шутку, правда, не оценили даже сторонники.

"Когда вы проводите много тестов получаете много положительных результатов. Поэтому я сказал своей команде: пожалуйста, делайте меньше тестов", — пошутил Трамп.

Как отметили пользователи в соцсетях, фраза звучала неуместно. В США от коронавируса погибли более 120-ти тысяч человек. Кроме того, накануне митинга стало известно, что шестеро сотрудников штаба главы Белого Дома сдали положительный тест.

Да и саму идею митинга заранее подвергали критике: во-первых, из-за массового скопления людей, а во-вторых, из-за того, что большинство сторонников Трампа пришли без масок. На провал президента в борьбе с коронавирусом не преминул указать и его соперник за кресло в овальном офисе Джо Байден.

Впрочем, призыв "проснуться" от сонного Джо, как его называет сам Трамп, прозвучал не очень убедительно.

Если верить последним данным соцопросов, Байден сейчас не только опережает Трампа по рейтингам, но и увеличивает отрыв: он уже больше 10 процентов. Причём, по словам экспертов, сторонников у демократа не прибавляется. Просто тех, кто поддерживает кандидата от республиканцев становится меньше.

Проблемы у Трампа началась даже на его любимых площадках. Твиттер и Фейсбук удалили серию агитационных роликов президента за использование запрещенной символики. Речь идет о перевернутом вниз красном треугольнике. Нацисты использовали его в концлагерях для обозначения политзаключенных и коммунистов. Аргументы авторов кампании, что символ используется в качестве эмодзи и относится к движению Антифа, против которого выступает сам Трамп, модераторов не убедили.

Ударить по репутации Трампа может и книга его бывшего советника Джона Болтона, в которой содержится щедрая порция критики главы Белого Дома. Накануне суд разрешил публикацию материала, несмотря на возражения президента.

На этом фоне единственной позитивной новостью для президента стала отставка Федерального прокурора Джеффри Бермана, который курировал расследования против ряда приближенных к Трампу людей.

Помощь в привлечении избирателей глава государства — надеется получить и... от инопланетян. В недавнем интервью президент намекнул, что в случае переизбрания может опубликовать секретные материалы о крушении в 1947 году НЛО в Розуэлле.