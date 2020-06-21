Экс-пилот "Формулы-1" Дзанарди после аварии введен в искусственную кому

Известный итальянский спортсмен Алессандро Дзанарди, который накануне попал в серьезную аварию, находится в критическом состоянии и введен в искусственную кому. Врач Джузеппе Оливьери, оперировавший экс-пилота "Формулы-1", говорит о тяжелом, но стабильном состоянии пациента.

Как уже сообщали Вести.Ru, Дзанарди попал в аварию во время велотренировки и в настоящий момент подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. "Состояние Алекса Дзанарди тяжелое, но стабильное. Он прибыл с серьезными травмами, лицо было разбито, лобная кость раздроблена. Показатели хорошие, но ситуация остается очень тяжелой", — сказал Оливьери.

При этом доктор посетовал, что он и его коллеги не могут увидеть, в каком неврологическом состоянии спортсмен, пока он не очнется: "Тяжелое состояние подразумевает, что человек может умереть. В таких случаях улучшения требуют времени. Изменения в худшую сторону могут быть внезапными. Операция прошла по плану, но изначально состояние было очень тяжелым".

"Ситуация, касающаяся повреждений мозга Дзанарди, критическая", – в свою очередь сообщил Сабино Сколлетта, директор реанимационного отделения больницы в Сиене, куда после аварии был доставлен Дзанарди.

Экс-гонщик "Ф-1" 15 сентября 2001 года попал в тяжелую аварию на автогонках в Германии. Дзанарди потерял управление машиной, его развернуло и в него врезался болид канадца Алекса Тальяни. Автомобиль итальянца разрубило пополам. Врачи вынуждены были позднее ампутировать обе ноги гонщика до колена. Но уже к концу 2001 года Дзанарди встал на ноги, используя специальные протезы.

В дальнейшем он пытался вернуться в автоспорт на специальных машинах, но соревновался и вместе со спортсменами-инвалидами в классе ручных велосипедов. В 2011 году он выиграл Нью-Йорский марафон, а затем стал четырехкратным чемпионом Паралимпийских игр 2012 и 2016 годов. Кроме того, Дзанарди сделал карьеру телеведущего на крупнейшем итальянском телеканале Rai 3.