"Бетис" уволил главного тренера Руби после поражения от "Атлетика"

Главный тренер испанского футбольного клуба "Бетис" Хоан Франсеск Феррер Сицилия, более известного как Рубин, был уволен после минимального поражения (0:1) от "Атлетика" в матче 30 тура чемпионата Испании.



Об этом объявлено на официальном сайте андалусийцев. Место Руби на тренерском посту "Бетиса" займет Алексис Трухильо, который будет руководить командой до завершения текущего сезона.



Трухильо является бывшим игроком "Бетиса". За "бело-зеленых" он выступал на протяжении семи лет (с 1993 по 2000). Он был капитаном команды. В сезоне 2016/17 он уже был временным тренером команды. Тогда севильцы сыграли под его руководством две игры.



Руби же занимал пост главного тренера "Бетиса" с 2019 года.