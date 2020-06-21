Путин даже во время отдыха остается на связи

Президент РФ Владимир Путин остается на связи даже во время отдыха – об этом он рассказал в интервью Павлу Зарубину, автору фильма "Россия. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Отвечая на вопрос, есть ли у него возможность "отключиться, чтобы никого не видеть и не слышать", глава государства отметил, что постоянно оставаться на связи – его обязанность.

"Операторы Генерального штаба всегда со мной рядом — это просто медицинский факт, от этого никуда не деться: Они должны быть на расстоянии нескольких секунд. Так всегда. Это первое. А во-вторых, все-таки глава государства должен быть всегда на связи. Всегда. Круглые сутки. Это просто обязанность", — подчеркнул Путин.

Однако за годы работы президенту удалось научиться все же "заниматься тем, что нравится", когда выдается несколько свободных часов. "Спорт или почитать, или музыку послушать", — рассказал Путин.

Фильм "Россия. Кремль. Путин" выйдет в эфире 21 июня в 22:00 на телеканале "Россия 1". Неизвестные подробности из жизни главы государства, нюансы работы и откровения Владимира Путина.