Президент рассказал, почему не наказывает провинившихся публично

Чем выше должность человека, тем аккуратнее он должен общаться с подчиненными, считает президент РФ Владимир Путин. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью телеканалу "Россия 1".

"Эффективность руководства заключается не во внешней жесткости, а в последовательности принимаемых решений", — подчеркнул президент России.

Он сообщил, что не любит "отчитывать кого-то в показном порядке" и никогда не делает этого.

В кабинетах же, вне поля зрения камер и журналистов, "бывают и жесткие разговоры".

"Но не было — и я это с определенной гордостью говорю — случая, чтобы я кого-то оскорбил, обозвал, либо — еще хуже — унизил. Такого не бывает никогда", — подчеркнул Владимир Путин.

Документальный фильм Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин" телеканал "Россия 1" покажет 21 июня в 22:00.