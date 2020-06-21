Участникам беспорядков в Дижоне грозит до 10 лет тюрьмы

Прокурор Дижона Эрик Матэ высказал особую озабоченность столкновениями на расовой почве, происходившими в городе с 12 июня. В сражениях между выходцами из Чечни и уроженцами Северной Африки участвовали десятки человек, вооруженных огнестрельным и холодным оружием, а также арматурой. Матэ отметил, что за подобные преступления французский закон предусматривает заключение на срок до 10 лет.

Эрик Матэ назвал "абсолютно непредсказуемыми и нетипичными" столкновения в городе, вызвавшие шок не только у дижонцев, но и по всей стране и мире.

Прокурор пообещал французам, что закон будет применен в равной степени ко всем, отданным под суд, вне зависимости от социального или географического происхождения.

По словам Матэ, во время обысков у подозреваемых нашли гранату со слезоточивым газом и железные прутья, а 14,6 тысячи евро. Огнестрельного оружия изъять не удалось, хотя на месте ЧП найдены десятки гильз, а как минимум один человек получил пулевое ранение. Всего пострадали 20 участников драк, пишет ТАСС.

Конфликт начался после избиения наркоторговцами чеченского юноши 16 лет. Затем на протяжении трех дней банды вступали в открытые столкновения, ломали камеры наблюдения, сжигали машины и мусорные баки.

Четверым выходцам из Чечни предъявлены обвинения в покушении на убийство, причинении насилия и ущерба.