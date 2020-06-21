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Аварии и ДТП 24 минуты назад

21 июня 202010:55

Камера запечатлела момент гибели мотоциклиста в Краснодаре

vk.com/Светлана Урбан

В Сети появилась запись с камеры наблюдения, запечатлевшей момент аварии с летальным исходом, произошедшей ночью в минувшую пятницу, 19 июня, на пересечении улиц Восточно-Кругликовской и Школьной в Краснодаре.

 

На кадрах, видно, как байкер, двигавшийся по абсолютно пустой дороге, врезался в бетонное ограждение, отделяющее газон от проезжей части.

После удара мотоциклиста отбросило на десяток метров — как сообщали местные СМИ, 36-летний мужчина погиб на месте. Его 24-летняя пассажирка получила множественные травмы и была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

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