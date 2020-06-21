Руководство "Уфы" опровергает сообщения о коронавирусе в команде

Футбольный клуб "Уфа" категорически опроверг сообщения ряда источников, что в команде имеет место случай заражения игрока коронавирусом. Об этом журналистам сообщил председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов, который назвал вбросы "провокацией".

"Буквально перед матчем ["Уфа" 21 июня должна играть с "Тамбовом", — прим. ред.] появляются подобные провокационные, идущие в разрез с ежедневными анализами футболистов ФК "Уфа", у которых не выявили ни одного случая за все время, — сказал Мурзагулов. — Эти заявления выходят со ссылкой на мутные, неназванные источники".

По словам функционера, подобные провокации говорят о том, что "кто-то хочет, чтобы российский футбол опозорился дважды": "И кто-то хочет, чтобы "Уфа" сыграла мальчиками. Уверенно и твердо всем говорю, что этого не будет, — цитирует Мурзагулова издание ГорОбзор.Ру. – Поскольку футболисты "Уфы" в прекрасной форме и по состоянию здоровья, и в спортивном плане".

Напомним, что на этой неделе выявлены шесть случаев заражения игроков в "Ростове", из-за чего команда вынуждена была проводить матч с "Сочи" молодежным составом. А накануне прошли сообщения, что есть зараженные в столичном "Динамо" и "Уфе". По московскому клубу информация подтвердилась, а в столице Башкортостана футболисты здоровы.