России пригрозили украинским "Нептуном"

Украинский военный эксперт Михаил Жирохов считает, что новая противокорабельная крылатая ракета Р-360 позволит украинскому правительству вести "более агрессивную политику на Черном и Азовском морях", если у него возникнет такое желание. В радиус поражения ракетой Р-360 комплекса "Нептун", по словам Жирохова, попадают корабли ВМФ России около Крыма и Новороссийска.

Эксперт уверен, что боевая часть украинской ракеты превосходит российскую ракету Х-35 по помехозащищенности и характеристикам.

Впрочем, экономические проблемы на Украине могут сорвать планы по серийному производству комплексов "Нептун". Завод-производитель твердого топлива для ракет был практически остановлен несколько месяцев назад, пишет РИА Новости.

Крылатая ракета Р-360 может пролететь до 280 километров со скоростью около 900 километров в час на высоте от трех до десяти метров. Боеголовка весит 150 килограммов.

Члена-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константина Сивков оценил украинскую разработку как развитие советских технологий. Россия, пояснил академик, уже обладает ракетами с вдвое большей дальностью полета.