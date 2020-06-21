Путин оценил заявления Зеленского

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о Великой Отечественной войне могут негативно сказаться на отношениях России и Украины. Об этом президент РФ Владимир путин заявил в интервью телеканалу "Россия 1".

Отвечая на вопрос Павла Зарубина, как высказывания Зеленского могут сказаться на отношениях двух стран, Путин сказал: "Негативно".

Он добавил, что и для украинского президента "ничего хорошего в этом нет". "Имею в виду, что сама Украина сильно пострадала в ходе Второй Мировой войны", — пояснил глава государства.

Фильм "Россия. Кремль. Путин" будет показан в эфире телеканала "Россия 1" в воскресенья, 21 июня, в 22:00.