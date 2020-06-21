Масштабный конфликт с участием десятков человек произошел в Норильске. Видео

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства и участников противостояния, произошедшего вечером в субботу, 20 июня, во дворе жилого дома в Норильске.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю, местные жители позвонили в полицию и рассказали о массовой драке.

Прибывшие стражи порядка обнаружили несколько десятков человек, принимавших участие в потасовке. С появлением патрульных они начали разбегаться, часть нарушителей удалось задержать.

В правоохранительных органах отметили, что причиной произошедшего стала бытовая ссора.