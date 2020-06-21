Путин: Россия за 20 лет стала другой

За 20 лет в России сильно изменилась ситуация, страна стала практически другой, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 1".

Он напомнил, что 20 лет назад было всем тяжело, "страна стояла у очень опасной черты возможного коллапса или развала".

"Экономика в тяжелом состоянии, безработица большая, 40 процентов граждан жили за чертой бедности, инфляция измерялась десятками, а то и сотнями процентов", — рассказал Путин.

"Было очень тяжело, и людям было очень тяжело, и сейчас непросто, но такой ситуации, даже когда военным не платили, пенсии задерживали месяцами, зарплаты не платили годами – сейчас тоже бывают сбои, но масштаба такого нет", — подчеркнул глава государства.

"Все-таки у нас не просто изменилась ситуация, страна практически стала другой", — добавил он.

Премьера документального фильма Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин" состоится в воскресенье, 21 июня, в 22:00 на телеканале "Россия 1".