Увеличено субсидирование расходов по переводу автомобилей на газ

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении доли субсидирования расходов по переводу автомашин с бензина на газ. Как сказано в документе, опубликованном на портале кабмина, с 2020 года государство будет оплачивать 60 процентов стоимости работ вместо прежних 30 процентов.

Согласно государственной программе "Развитие энергетики", субсидиями могут воспользоваться граждане, а также предприятия малого и среднего бизнеса.

К 2024 году планируется, что применение природного газа в качестве моторного топлива достигнет 2,7 миллиардов кубометров. В качестве стимула перевода автомобилей с бензина на газ построят 1,3 тысяч газовых заправок.