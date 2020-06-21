Мишустин подписал постановление о дополнительных бюджетных местах в вузах

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о распределении дополнительных бюджетных мест в российских вузах, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Всего будет создано 11,4 тысячи бюджетных мест, приоритет отдается учебным заведениям в регионах. При распределении этих мест будет учитываться рейтинг вузов, сформированный по итогам проведенного Минобрнауки конкурса. Единый госэкзамен пройдет в России 29 июня.

Ранее президент России Владимир Путин предложил ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, делая акцент на региональные учебные заведения, особенно там, где остро не хватает квалифицированных специалистов.