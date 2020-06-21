21 июня 202012:58

Полиция задержала трех фанатов "Спартака", шумно проводивших команду в Тулу

EPA

Три болельщика московского футбольного клуба "Спартака" были задержаны полицией после того, как те устроили акцию поддержки своей команды, отправлявшейся в Тулу на матч против "Арсенала". Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ "Хулиганство".

"Полиция задержала трех болельщиков: Артема Соколова, Даниила Грачева и Максима Маренко, — цитирует ТАСС слова собственного источника в правоохранительных органах. — Всем избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В ближайшее время им предъявят обвинение".

Напомним, что накануне в Проектируемом проезде города Москвы, что находится неподалеку от "Открытия Арены", фанаты устроили перфоманс в поддержку "Спартака". Они перекрыли проезжую часть, чем помешали дальнейшему проезду автотранспорта, устроили файер-шоу и развернули баннеры с текстовыми посланиями футболистам.

"Спартак" матч против "Арсенала" проводил в субботу и добился победы со счетом 3:2.

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