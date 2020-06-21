"Нептун" может лишить Украину государственности, предупреждает эксперт

Попытки атаковать военно-морскую базу в Новороссийске противокорабельными ракетами (ПКР) приведут Украину к геополитической катастрофе и потере государственности, заявил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. База надежно защищена с воздуха, и любые атакующие цели будут уничтожены при вхождении в воздушное пространство России.

Ранее украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил, что что новая ПКР Р-360 комплекса "Нептун" может дотянуться до российских кораблей в Новороссийске.

Коротченко сообщил РИА Новости, что у Украины нет отработанной активной радиолокационной головки самонаведения для ПКР комплекса "Нептун". И в ближайшие 10-15 лет не будет, поскольку в стране нет ни кадров, ни опыта, ни конструкторской школы. Так что это обычный украинский военно-политический пиар, подытожил Коротченко.