Президент высказался о благосостоянии чиновников

Чиновникам неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние, когда сотни тысяч людей в стране живут очень скромно, заявил президент РФ Владимир Путин в эксклюзивном интервью телеканалу "Россия 1".

Он отметил, что аскетизм, который выставляется напоказ, также не может быть примером для подражания.

"Но точно, на что нужно ориентироваться, — представители органов власти любого уровня должны понимать, где они живут, должны исходить из того, что сотни тысяч людей в стране живут очень скромно. И для чиновников, которые призваны служить людям, неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние", — подчеркнул Путин.

Интересные детали из жизни президента, его личные откровения и нюансы работы – в фильме "Россия. Кремль. Путин", который будет показан на телеканале "Россия 1" 21 июня в 22:00.