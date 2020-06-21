Путин уточнил, чем занимается в свободное время

За годы руководства страной Владимир Путин научился заниматься тем, что ему нравится, в свободные часы, когда они есть. Это время президент может потратить, например, на занятия спортом, чтение книг или просто послушать музыку.

Но и в такие моменты президент постоянно остается на связи, рассказал он в интервью в эфире телеканала "Россия 1".

"Глава государства должен быть всегда на связи — круглые сутки. Это моя обязанность", — объясняет президент.

Позволить себе "отвлечься, отключиться, чтобы никого не видеть" Путин, по его словам, не может. К тому же неподалеку от него все время находятся операторы Генерального штаба, которые должны всегда оставаться рядом с главой государства — "на расстоянии нескольких секунд".

Премьера документального фильма Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин" состоится в воскресенье, 21 июня, в 22:00 на телеканале "Россия 1".